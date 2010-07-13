«МТС Украина» расширили услуги роуминга

Оператор мобильной связи «МТС Украина» во втором квартале текущего года расширил географию роуминга и заключил новые договора о предоставлении услуг GSM-роуминга в 7 сетях мобильной связи, GPRS-роуминга - в 8 сетях, CAMEL – в 12 сетях и 3G – в 6 сетях роуминг-партнеров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании МТС Украина.

Согласно сообщению, во втором квартале 2010 года партнерами «МТС Украина» по GSM-роумингу (голосовой роуминг) стали операторы Telmob (Буркина Фасо), Bell Mobility (Канада), Libyana (Ливия), Vip (Македония), Claro (Панама), Digicel/Mossel (Британские Вигинские о-ва), Digicel (Вануату). За аналогичный период «МТС Украина» также расширила возможности роуминга на основе CAMEL-протокола для абонентов МТС Предоплата в сетях следующих операторов: UNITEL (Ангола), Mobistar (Бельгия), WIND HELLAS (Греция), XL (Индонезия), TIM (Италия), Vodafone (Италия), SOFTBANK MOBILE (Япония), Orange (Люксембург), TACOM (Таджикистан), BCTI (Туркменистан), T-Mobile (Великобритания), AT&T (США).

Благодаря заключению договоров с операторами Vivacom (Болгария), DiGi Telecommunication (Малайзия), Orange (Молдова), Claro (Панама), Qtel (Катар), Tcell (Таджикистан), работающими в стандарте 3G, контрактные абоненты МТС могут пользоваться услугой пакетной передачи данных на более высоких скоростях. Так, скорость передачи данных в сети роуминг-партнера, работающего в стандарте 3G (UMTS), может достигать 384 кбит/сек, а с применением технологии HSDPA – 3,6 Мбит/сек. На сегодня количество партнеров МТС по 3G-роумингу составляет 67.

Услуги пакетной передачи данных – GPRS, BlackBerry, WAP и интернет – стали доступны абонентам МТС в сетях еще 8 операторов: Telstra (Австралия), Bell Mobility (Канада), Atlantique Cellulaire (Кот-д’Ивуар), Cell One (Намибия), Claro (Панама), Tcell (Таджикистан), DIGITEL (Венесуела), Digicel/Mossel (Британские Вигинские о-вы).

На данный момент абоненты «МТС Украина» могут пользоваться услугами международного роуминга на пяти континентах, в сетях сотен операторов-партнеров МТС по международному роумингу.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,44 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. грн. «МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,98 млн абонентов.