Количество абонентов «Фринет» выросло на 79%

Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет компании «Фринет» (ТМ "О3", г. Киев) в 1-м полугодии 2010 г. выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 79% и составило до 48,7 тыс.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Доход за этот же период вырос на 86,5%, фактические цифры дохода компанией не обнародованы.

По итогам полугодия количество домов, в которых предоставляются услуги сети «О3», выросло на 0,5 тыс. по сравнению с началом 2010 года, и превысило 2,5 тыс., число домохозяйств в пределах покрытия сети компании составило 333 тыс. Протяженность собственных волоконно-оптических линий связи достигла 900 км.

В первом полугодии 2010 года с целью удовлетворения растущих потребностей абонентов компанией были выполнены плановые работы по расширению внешних каналов доступа к сети Интернет. В настоящее время зарубежный трафик подается по резервируемым каналам ёмкостью более 6 Гбит/с, а украинский - по каналам к UA-IX со скоростью 20 Гбит/с.

В компании отметили, что во втором полугодии 2010 года планируется начать предоставление абонентам услуг фиксированной местной телефонной связи.

Справка УНИАН. Компания «Фринет» предоставляет свои услуги доступа в Интернет под торговой маркой «О3». Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в городах: Киев, Житомир, Львов, Севастополь, Симферополь, Днепропетровск, Ивано-Франковск.