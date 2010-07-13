"Мегатрейд" подписал дистрибуторский контракт

Компания "Мегатрейд", крупнейший украинский специализированный ІТ-дистрибутор, подписала дистрибуторский контракт с компанией STULZ GMBH KLIMATECHNIK (Германия), и начала продвижение на украинском рынке систем прецизионного кондиционирования STULZ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Продукция STULZ представлена инновационными решениями в области прецизионного кондиционирования, систем кондиционирования в сфере объектов и центров телекоммуникационного оборудования и холодильного оборудования.

Одним из основных и наиболее перспективных направлений деятельности компании

является прецизионное кондиционирование. В этом сегменте STULZ предлагает решения с применением многообразных конфигураций, призванных удовлетворить запросы огромного спектра потребителей.

«Производство систем кондиционирования STULZ расположено в Германии, что свидетельствует о высоком уровне качества и надежности продукции», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Компания "Мегатрейд", крупнейший украинский специализированный IT-дистрибутор, работает с 1996 года и является одной из ведущих компаний среди поставщиков оборудования и решений в сфере информационных технологий и коммуникаций на украинский рынок.

В активе компании – многолетнее партнерство с ведущими производителями активного и пассивного сетевого оборудования, систем бесперебойного питания и видеонаблюдения, серверов и систем хранения данных, разработчиками программного обеспечения.