Почему услуги «Украэроруха» такие дорогие?

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит обоснованность стоимости услуг, предоставляемых государственным предприятием «Украэрорух».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

«Я дал поручение соответствующему подразделению рассмотреть этот вопрос, но пока мне о результатах не докладывали», - сказал А.КОСТУСЕВ, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли Комитет проанализировать обоснованность стоимости услуг «Украэроруха».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор и президент IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) Джованни БИСИНЬЯНИ, по итогам рабочего визита в Украину 10-14 июня, отметил: «Авиационная инфраструктура в Украине является одной из самых дорогих в Европе, оставаясь при этом одной из наименее эффективных. Это подрывает конкурентоспособность Украины. Нужны незамедлительные реформы. Настало время начать новый этап консультаций и открытый диалог в соответствии с принципами ICАО. Отрасль авиаперевозок, включая управление воздушным движением, недопустимо рассматривать в качестве «дойной коровы».

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности «Украэроруха» охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.