ЮЗЖД может приостановить перевозку рабочих ЧАЭС

С 19 июля 2010 года Юго-Западная железная дорога будет вынуждена приостановить движение электропоездов, которые обеспечивают перевозку работников Чернобыльской АЭС от города Славутич до атомной электростанции.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, из-за радиационного загрязнения подвижного состава, который длительное время эксплуатируется на экологически загрязненной территории, и нехватки средств Юго-Западная железная дорога в дальнейшем не сможет обеспечивать надлежащую безопасность движения и проведение текущего ремонта и технического обслуживания этих электропоездов.

Как сообщают на ЮЗЖД, сегодня перевозку работников ЧАЭС из Славутича до места их работы и обратно обеспечивает 5 пар электропоездов. Согласно сообщению, на данный момент ЧАЭС задолжала Юго-Западной железной дороге 5,6 млн. грн. за март-июнь текущего года.