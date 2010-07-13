Выросли авиаперевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями

По оперативным данным, за шесть месяцев 2010 года 32 отечественных авиакомпании выполнили 43,9 тыс. коммерческих рейсов против 38,9 тыс. год назад и перевезли 2 млн. 524 тыс. 400 человек, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в июне этого года наблюдается продолжение позитивных тенденций на рынке авиаперевозок - авиационным транспортом перевезено 635 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,4% превышает уровень 2008 года, который был исключительно успешным для авиационной отрасли.

Как отмечают в министерстве, рост в целом по отрасли объемов пассажирских перевозок достигнут, в первую очередь, благодаря развитию сектора международных воздушных перевозок. По статистическим данным, на международных линиях за полгода перевезено 2 млн. 116 тыс. 600 человек (темп роста составил 20,4%). Из них 1 млн. 229 тыс. человек перевезено регулярными рейсами (рост – 15,9%) и 887,6 тыс. человек - нерегулярными (рост - 27,3%).

По объемам пассажирских перевозок в этом году отечественный рейтинг продолжают возглавлять авиакомпании «Международные авиалинии Украины», «Аэросвит», «Днеправиа», «Донбассаэро», «Визз Эйр Украина» и «Роза ветров», которые выполняют 91% общегосударственных объемов перевозок. Обеспечение на наивысшем уровне безопасности пассажиров и качества обслуживания, увеличение интенсивности полетов на действующих маршрутах и выход на новые направления, расширение сотрудничества авиаперевозчиков на принципах «код-шеринг», «интерлайн» – именно эти принципы являются приоритетными в стратегии развития ведущих авиакомпаний и существенно влияют сегодня на увеличение объемов перевозок, отметили в пресс-службе.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний в этом году обслуживают 29 украинских аэропортов и аэродромов. В соответствии с расчетными данными, за шесть месяцев 2010 года пассажиропотоки через отечественные аэропорты выросли на 8,9% и составили 4 млн. 272 тыс. 900 человек. Рост почтогрузопотоков через украинские аэропорты составил 9,8% (19 тыс. тонн).

Главным аэропортом страны - «Борисполь» - за полгода обслужено 2 млн. 801 тыс. 500 человек, что на 8,4% больше прошлогоднего показателя. Также зафиксирован рост пассажиропотоков и в других ведущих аэропортах: «Харьков» (на 28%), «Донецк» (на 22,3%), «Одесса» (на 11%), «Симферополь» (на 6,6%), «Львов» (на 1%).

Государственным предприятием обслуживания воздушного движения (Украэрорух) за 1-е полугодие 2010 года обслужено 203,6 тыс. полетов (против 182,3 тыс. в 1-м полугодии прошлого года). Количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, выросло на 13,5%, иностранными авиакомпаниями - на 11,2%.