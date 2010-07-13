Железнодорожники с начала года закупили 233 полувагона

С начала года железнодорожники закупили 233 полувагона.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», новый подвижной состав построен на вагоноремонтных предприятиях "Укрзализныци": ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод» и ГП «Укрспецвагон», и приобретен за средства Приднепровской железной дороги.

В течение года, в соответствии с финансовым планом, «Укрзализныця» за привлеченные средства планирует приобрести свыше 2000 полувагонов серийного производства. В частности, для Донецкой железной дороги за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития предусмотрено закупить 1200-1400 полувагонов. Для Приднепровской железной дороги планируется приобрести 704 полувагона.

Железнодорожники также уделяют значительное внимание содержанию существующего вагонного парка в технически исправном состоянии. В частности, плановому ремонту в течение этого года будут подлежать 31 тыс. 539 вагонов железных дорог Украины. Среди них деповским ремонтом будет оздоровлено 28 тыс. 389 вагонов, из них 21 тыс. 500 – полувагонов. Капитальному ремонту будут подлежать 1 тыс. 430 вагонов, а капитальному с продлением срока службы – 1 тыс. 720 полувагонов.