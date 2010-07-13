Совмин Крыма перенесет грузовой порт из Евпатории

Крымские власти разрабатывают проект перемещения Евпаторийского морского торгового порта из рекреационной территории - набережной Евпатории - на озеро Донузлав.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Крыма, размещенном на его официальном сайте.

«До конца года мы подготовим техническую документацию, проект перемещения порта. Это будет государственная программа. Думаю, и президент Украины, и Кабинет министров пойдут навстречу Крыму», - сказал председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Перемещение портового комплекса планируется начать в 2011 году. Первый этап работ обойдется примерно в 120 млн. грн.

На освободившейся территории в Евпатории появится яхтенная стоянка и пассажирский порт с морским вокзалом.

По словам В.ДЖАРТЫ, чтобы создать на Донузлаве «современный комплекс контейнерных терминалов» нужно примерно 400 млн. евро. «Не сразу, а в течение пяти-семи лет», - сказал крымский премьер.

Исполняющий обязанности начальника Евпаторийского порта Тимур КОНДРАТЬЕВ считает, что после перемещения порт сможет эффективно развиваться и будет ежегодно перечислять в бюджеты всех уровней порядка 25 млн. грн.

***Донузлав - самое глубокое озеро Крыма. От Черного моря озеро отделяет небольшая песчаная коса, в которой прорыт судоходный канал. На южной части косы, куда будет перенесен порт, уже есть глубоководный причал, построенный еще при Советском Союзе.