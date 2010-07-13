Предприятия автотранспорта Украины получили 3,3 млн. грн. прибыли

Предприятия автомобильного транспорта Украины в 1-м полугодии получили 3,3 млн. грн. чистой прибыли. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в 2010 году финансовым планом предусматривается получение предприятиями 9,9 млн. грн. чистой прибыли - на 1,9 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

По оперативным данным, в 1-м полугодии т.г. государственными предприятиями автомобильной подотрасли предоставлено услуг на 103,2 млн. грн. Общая сумма доходов за отчетный период составила 97,8 млн. грн. Наибольший удельный вес в доходах (76 %) приходится на семь государственных предприятий: ГП «СМАП», ГП «Госавтотранснгипроект», «Укринтеравтосервис», «Киевпассервис», Донецкий, Крымский и Львовский государственные учебно-курсовые комбинаты.

Финансовым планом на 2010 год запланирован рост доходов государственных предприятий автомобильной подотрасли относительно прошлого года на 19,8 млн. грн. – до 223 млн. грн.

Также финансовым планом предприятий автомобильной подотрасли на 2010 год запланировано увеличение на 10,6%, или на 2,7 млн. грн., платежей в Государственный бюджет Украины.

По данным министерства, по состоянию на июль полностью ликвидирована задолженность по выплате заработной платы на предприятиях автомобильной отрасли. Кроме того, среднемесячная заработная плата работников государственных предприятий автомобильной подотрасли в 1-м полугодии 2010 года относительно прошлого периода (1899 грн.) увеличилась на 7,6% и составила 2045 грн.