Увеличат грузопоток в направлении портов

«Укрзализныця», Государственная администрация автомобильного транспорта и морские торговые порты совместно будут работать над увеличением грузопотока в направлении портов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, повышение пропускной способности железных дорог, сквозные тарифы на перевозку, развитие мощностей портов, а также мобилизация всех подразделений, задействованных в этом процессе, - главные направления работы.

Такое решение было достигнуто сегодня, 13 июля, во время совещания по вопросу снижения грузопереработки в портах, которое состоялось в Минтрансе.

«Логистика грузов изменяется, поэтому все стороны, задействованные в перевозках, должны быть мобильными. Я поддержу любые решения, которые позволят защитить интересы государственных предприятий и поставить их в равные конкурентные условия с частными терминалами», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО. В первую очередь будут проанализированы действующие тарифы на перевалку грузов, а также на транспортировку их к перегрузочным терминалам железной дорогой.