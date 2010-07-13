Кировоградская таможня выполнила 100% плана

В январе-июне 2010 года Кировоградская таможня выполнила план поступлений в Государственный бюджет на 100%, перечислив 161 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградской таможни.

В январе-июне 2010 года поступления в Госбюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 43,7%, или на 49 млн. грн.

Общий внешнеторговый оборот грузов, оформленных в январе-июне 2010 года областной таможней, увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил около 341 млн. долл. При этом товарооборот экспорта составил 207 млн. долл. (увеличение на 49%), импорта – 134 млн. долл. (увеличение на 47%).

Сальдо внешнеторгового баланса оставалось положительным и составило около 43 млн. долл.

В январе-июне 2010 года Кировоградской таможней было оформлено почти 7,7 тыс. таможенных деклараций (на 42% больше, чем за 6 месяцев 2009 года) и около 1,3 млн. тонн грузов (на 42% больше). Внешнеэкономические операции осуществляли 235 субъектов, что на 11% больше, в январе-июне 2009 года.

В сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил за отчетный период составлено 15 протоколов на общую сумму более 1,42 млн. грн.