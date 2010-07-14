Доходы в отрасли связи составили 22,6 млрд. грн.

По оперативным данным, по итогам 1 полугодия 2010 года доходы, полученные субъектами ведения хозяйства всех форм собственности от предоставления услуг связи, составили 22,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи (Госсвязи).

Почти четверть общего объема доходов от услуг связи обеспечили предприятия связи, которые входят в сферу управления Минтранссвязи.

Согласно данным Госсвязи, самые высокие темпы роста доходов за шесть месяцев 2010 года были от предоставления таких услуг: передачи данных и обеспечения доступа к сети Интернет (на 28% больше, чем за аналогичный период 2009 года), почтовой связи (на 8,8% больше), передачи и приема радиопрограмм теле-, радиосвязи (на 7,4%).

Доходы от услуг фиксированной телефонной связи и подвижной (мобильной) связи, которые составляют около 80% общего дохода отрасли, в этом году суммарно не росли.

В целом по отрасли связи за январь-июнь 2010 года ожидается уплата всех налогов, сборов и обязательных платежей, в бюджет и Пенсионный фонд на сумму 4,2 млрд. грн. При этом предприятиями отрасли связи, которые входят в сферу управления Минтрансвязи, уплачено 1,63 млрд. грн.