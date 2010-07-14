Соглашение о транзите нефти в Беларусь в силе

Согласно двустороннему правительственному соглашению о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины, подписанному 13 июля т.г., Беларусь обязалась поставить на свои НПЗ через территорию Украины в текущем году 4 млн. тонн нефти, в 2011 – 10 млн. тонн. Параметры соглашения по транзиту нефти остаются без изменений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он также сообщил, что тариф транзита нефти через территорию Украины по железной дороге согласно документу составляет 0,27 долл. за 10 тонно-километров, однако осенью условия транзита могут быть пересмотрены.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.