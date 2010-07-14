iPhone в Украине и не может использоваться

Популярный в мире телефон марки iPhone в Украине не сертифицирован и не может использоваться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

В сообщении отмечается, что в украинских интернет-магазинах появилось много предложений о продаже современной марки мобильных телефонов iPhone по выгодным ценам.

По данным УГЦР, несколько дней назад в СМИ появилось сообщение, что телефоны этой марки (предполагаемая цена - от 2000 до 2700 долл. за аппарат, а в США официальная цена новинки - от 199 до 299 долл.) поступят в официальную продажу как минимум через неделю.

Украинский государственный центр радиочастот в очередной раз предостерегает граждан от покупки телефонов марки iPhone в украинских магазинах.

«Продавцы теневого рынка в который раз пытаются подсунуть украинцам нелегальный товар, который через несколько месяцев может стать ненужным вам и превратиться в дорогую игрушку», - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации УГЦР, iPhone на сегодняшний день у нас не сертифицирован, а потому, согласно законодательству, не может ввозиться на территорию Украины и реализовываться через торговую сеть. А при подключении к сети оператор внесет этот телефон в так называемый серый список и впоследствии навсегда прекратит его обслуживание.

Без проблем будут работать в Украине только те телефоны марки iPhone, которые ввезены гражданами из-за границы или получены ими в международных почтовых отправлениях для собственных потребностей (напоминаем, что можно ввезти два телефона).

Эти телефоны должны быть зарегистрированы в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных терминалов, которые ведет Украинский государственный центр радиочастот.

УГЦР также сообщил, что 13 июня 2010 года вступил в силу Закон Украины № 2299 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора в отрасли связи”. Закон предусматривает, в частности, дополнительные полномочия для Государственной инспекции связи относительно проведения проверок субъектов ведения хозяйства, в т.ч. и соблюдения ими условий реализации средств связи.

В УГЦР отметили, что субъекты ведения хозяйства, согласно соответствующим решениям Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, имеют право осуществлять реализацию только тех радиоэлектронных и излучательных устройств, которые отвечают установленным законодательством условиям их применения в Украине.