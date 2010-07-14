Законопроект «О портах» Кабмин рассмотрит до 5 сентября

Проект Закона Украины «О портах» будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины до 5 сентября этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи. Согласно сообщению, доработать законопроект в кратчайшие сроки поручил Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время совещания относительно снижения грузопереработки в портах.

«До 5 сентября данный закон должен быть вынесен на рассмотрение правительства – с тем, чтобы сразу после возобновления работы Верховной Рады Украины подать его на утверждение», - подчеркнул он.

По его словам, сегодня позиция министерства понятна: акватория порта, причальная линия, канал, а также все оборудование, связанное с морской навигацией, должно быть в государственной собственности. «Такое понимание в Минтранссвязи есть, однако нормативного документа, который бы это закрепил, нет», - сказал министр.

По его словам, министерство уже длительное время прорабатывает данный закон. «Возможно, за это время он стал лучше, однако по факту его нет. Потому главная задача на этот год – принять документ, чтобы все вопросы, в частности, сотрудничество с инвесторами, были понятны», - отметил К.ЕФИМЕНКО.