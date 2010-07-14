«Укрзализныця» бесплатно возит детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины за первое полугодие 2010 года перевезли 148,4 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов, что на 5 тыс. человек больше, чем за 6 месяцев 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, возможностью бесплатно путешествовать железной дорогой воспользовались 58,5 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году 57,5 тыс.) и 89,5 тыс. детей-сирот (в прошлом году 85,5 тыс.), остальные 0,4 тыс. – дети погибших шахтеров и военнослужащих.

Напомним, акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров.

Акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро- и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.