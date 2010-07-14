В Киеве полностью запрещено днем движение грузовиков

В Киеве из-за жары полностью запрещено движение грузового транспорта днем, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», для предотвращения разрушения дорожного покрытия на улично-дорожной сети города в связи с длительным наблюдением и последующим ожиданием температуры воздуха в столице от +28 градусов С и выше, движение крупнотоннажного транспорта (общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) по всем улицам города, в том числе определенным для движения транзитного грузового транспорта, с 10:00 до 22:00 запрещено.

Соответствующие мероприятия на уличной сети города осуществляются и контролируются нарядами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Киева.

Асфальтобетонные покрытия при температуре воздуха выше +28 градусов в течение дня нагреваются, что приводит к образованию колейности, наплывам и другим механическим деформациям от воздействия колесных нагрузок во время движения крупнотоннажного транспорта.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к автоперевозчикам с требованием безусловного выполнения вышеприведенного распоряжения КГГА. Обращаем ваше внимание на то, что игнорирование данных требований создает препятствия для всех участников дорожного движения и негативно влияет на его безопасность.