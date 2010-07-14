ЛЖД дополнительно трудоустроила 270 проводников

На период активных летних перевозок, когда Львовская железная дорога расширяет график движения поездов дополнительными поездами, дополнительно вовлечены в работу 270 проводников пассажирских вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, значительная их часть – студенты железнодорожных учебных заведений.

Такие практические занятия для студентов-железнодорожников организовывают, чтобы предоставить возможность овладеть профессией, приобрести необходимые квалификационные навыки. В свою очередь, практиканты помогают обеспечить обслуживание увеличенных объемов сезонных летних перевозок.

В целом с начала лета и до конца сентября т.г. железнодорожники запланировали работу для студентов Львовского факультета Днепропетровского национального университета им. академика В.Лазаряна и студентов Черновицкого техникума железнодорожного транспорта. Получить опыт и практику имеют возможность 190 студентов.