Кабмин назначил Фалюша зам.главы “Укравтодра”

Кабинет министров Украины назначил Валерия ФАЛЮША заместителем председателя Государственной службы автодорог Украины (Укравтодор). Это предусмотрено решением правительства, опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» от 14 июля 2010 г. №127.

Как сообщал УНИАН, В.ФАЛЮШ уже занимал должность зам.председателя Укравтодора с апреля 2004 г. по август 2005 г.