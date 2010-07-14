Кабмин назначил Фалюша зам.главы “Укравтодра”
13:24, 14 июля 2010Транспорт/Связь
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Информация «Урядового кур’єра»
Кабинет министров Украины назначил Валерия ФАЛЮША заместителем председателя Государственной службы автодорог Украины (Укравтодор). Это предусмотрено решением правительства, опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» от 14 июля 2010 г. №127.
Как сообщал УНИАН, В.ФАЛЮШ уже занимал должность зам.председателя Укравтодора с апреля 2004 г. по август 2005 г.
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