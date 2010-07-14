В Киеве запустят реконструированный скоростной трамвай

Реконструированную линию скоростного трамвая в Киеве запустят в этом году к празднику Покрова, 14 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Отвечая на вопрос, верна ли информация о том, что скоростной трамвай начнет перевозить пассажиров в начале ноября, А.ПОПОВ сказал: “Да. Я определил срок для строителей – это Покрова. То есть, на Покрова, 14 октября, мы должны запустить скоростной трамвай. Мы все вопросы - организационные, финансовые, технические - выяснили”.

Справка УНИАН. Линия скоростного трамвая в Киеве является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпастранс». Она пролегает от станции «Старовокзальная» до станции «Кольцевая дорога». Протяженность линии - 20,2 км, на ней расположены 12 станций, пропускная способность составляет 25 тысяч пассажиров в час.

До реконструкции на линии эксплуатировалось около 100 трамвайных вагонов.

Средняя эксплуатационная скорость вагонов составляет около 40 км/час., максимальная скорость – 80 км/час.

8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от площади Победы до Кольцевой дороги с частичной заменой трассы.