Вдвое увеличатся страховые суммы пассажирам

Министерство транспорта и связи Украины инициирует увеличение страховых выплат для водителей и пассажиров, которые пользуются услугами железнодорожного, морского, автомобильного, внутреннего водного и электротранспорта. Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, министерство уже разработало соответствующие изменения к постановлению Кабинета министров Украины «Положения об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте» и выносит его на общественное обсуждение.

Согласно документу, в случае наступления страхового случая по вине перевозчика предлагается увеличить размер страховой суммы для каждого застрахованного лица вдвое – до 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с 51 до 102 тыс. грн.)

Кроме того, согласно предложенным изменениям, в перечень субъектов, которые будут подлежать обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте, будут включены пассажиры автобусов на нерегулярных и регулярных специальных пассажирских перевозках. При этом перевозчик будет обязан выдать каждому застрахованному пассажиру страховой полис до начала поездки.

В случае превышения объемов страховых платежей над выплатами страховых возмещений страховые компании будут отчислять страхователям 50% разницы, которая будет использована для финансирования мер, направленных на уменьшение аварийности и травматизма на транспорте.

В целом принятие поправок к «Положению об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте» позволит существенно повысить суммы страховых выплат по этому виду страхования, отмечают в министерстве. Таким образом, размеры страховой суммы будут приведены в соответствие с уровнем, который отвечает сегодняшней стоимости медицинской помощи (реабилитации) пострадавших, захоронения погибших, материальной компенсации в связи с потерей кормильца в авариях и ДТП на транспорте.