Кабмин утвердил финплан «Укрпочты»

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрпочты» на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Он сообщил, что, согласно финплану, доход предприятия составляет 4,8 млрд. грн., прибыль – 30 млн., инвестиционные программы запланированы в объеме 150 млн. грн.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более 1 миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.