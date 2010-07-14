Китайская корпорация "Сантик" хочет строить порт на оз. Донузлав

Представители руководства Китайской национальной государственной корпорации "Сантик", которая специализируется на инвестициях в сооружение крупных объектов транспортной инфраструктуры, ознакомились с проектом перемещения Евпаторийского морского торгового порта на озеро Донузлав и высказали заинтересованность в участии в данном проекте.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

"Это очень интересно, особенно если учесть, что наша компания выпускает более 80% всех используемых в мире контейнеров для перевозки грузов морем", - сказал старший представитель "Сантик" в странах СНГ Искандер МУРАТОВ на встрече с руководством Совета министров Крыма в Симферополе.

По его словам, корпорация "Сантик" заинтересована также в строительстве автодорог, сооружении железных дорог, железнодорожных терминалов, аэропортов, морских портов и морских контейнерных терминалов.

"Интересна также ветроэнергетика, системы водоснабжения", - сказал представитель китайской корпорации. По его словам, "Сантик" может под государственные гарантии выдать Крыму кредит на 10-15 лет на строительство данных объектов.

Председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ, со своей стороны, отметил, что руководство автономии заинтересовано в "комплексных вложениях" в экономику Крыма и предложил представителям китайской корпорации предоставить правительству автономии детальный пакет предложений.

Участники встречи договорились, что в ближайшее время полуостров посетит делегация руководителей китайской компании, которые на месте изучат ситуацию и продолжат переговоры с Советом министров Крыма.