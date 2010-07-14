«Еврокар» опровергает обвинения УБОП в контрабанде автомобилей

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) опровергает обвинения начальника управления УБОП ГУМВД Украины в Закарпатской области Ивана НЕМЕША в контрабанде автомобилей.

Об этом сказано в заявлении ЗАО «Еврокар», переданном УНИАН.

Согласно сообщению компании, 12 июля 2010 г. в СМИ была распространена информация начальника управления УБОП ГУМВД Украины в Закарпатской области Ивана НЕМЕША о передаче материалов по уголовному делу в суд относительно ЗАО «Еврокар». Согласно публикациям, компании выдвинуто обвинение в контрабанде 10 автомобилей с причинением ущерба на общую сумму 10 млн. грн.

ЗАО «Еврокар» официально заявляет, что данная информация не отвечает действительности. «В настоящее время против компании не возбуждено никаких уголовных дел, и в этом контексте заявление г-на НЕМЕША является по меньшей мере абсурдным. Согласно его заявлению, стоимость каждого автомобиля должна была бы составлять до 5 млн. грн.», - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что ЗАО «Еврокар» является крупнейшим налогоплательщиком Закарпатской области. За период с 2005 по 2009 год включительно предприятие произвело более 101 тыс. автомобилей, было создано 1200 рабочих мест и перечислено налогов и сборов в объеме 2,3 млрд. грн. По итогам конкурса Министерства финансов Украины в 2008 году ЗАО «Еврокар» вошло в первую десятку предприятий с наивысшими показателями прироста отчислений в государственный бюджет.

В данный момент ЗАО «Еврокар» реализует инвестиционный проект по полномасштабному производству автомобилей общим объемом инвестиций в 250 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.

В 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3564 штук.