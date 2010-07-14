В Винницкой обл. завершат строительство объездной дороги

В Винницкой области планируют до конца ноября завершить строительство новой объездной дороги вокруг крупного районного центра Калиновка, расположенного на трассе международного значения Могилев-Подольский – Житомир – Выступовичи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.

Она отметила, что пропускная способность дороги в пределах города Калиновка не поспевает за возрастающей интенсивностью движения, которая на сегодня составляет около десяти тысяч автомобилей в сутки. Вместе с тем, объезд позволит экологически «разгрузить» районный центр от выбросов автомобильного транспорта.

Для завершения работ по строительству Калиновской окружной и ввода в эксплуатацию двух участков Байковка-Павловка, протяженностью 4,6 км, и Павловка-Ольхова, протяженностью 1,4 км, необходимо 117,3 млн. грн.

На данный момент генеральный подрядчик «Югозападдорстрой» выполняет заказы Укравтодора собственными силами в связи с тем, что правительство до сих пор не утвердило перечень объектов капитального строительства.

По словам председателя облгосадминистрации Николая ДЖИГИ, завершение работ на объекте сдерживают два фактора. Во-первых, ведутся работы по строительству путепровода через железную дорогу в Хмельницком направлении и параллельно - по местному автомобильному проезду на село Павловка. Во-вторых, в связи со строительством на одном из участков пришлось переносить газопровод высокого давления. Впрочем, по словам Н. ДЖИГИ, вопрос решается при содействии министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

Справка УНИАН. Объездная дорога в обход города Калиновки строится с 1994 года. В 2007 году Службой автомобильных дорог в Винницкой области введен в эксплуатацию первый участок Кордиливка-Байковка протяженностью 3,3 км стоимостью 42,3 млн. грн. Общая стоимость объекта - почти 170 млн. грн.