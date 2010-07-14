Гостуризм опроверг информацию насчет отдыха в Турции

Государственная служба туризма и курортов опровергает информацию о том, что украинским туристам было рекомендовано воздержаться в ближайшее время от отдыха в Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь Государственной службы туризма и курортов Леонид МЕДЯНИЙ.

«В некоторых СМИ была распространена некорректная информация о рекомендациях официальных органов государственной власти Украины украинским туристам отказаться от отдыха в Турции. Госслужба туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины опровергает эту информацию и официально заявляет, что она не отвечает действительности, поскольку речь шла лишь о форс-мажорных обстоятельствах, возникших с украинскими туристами, которые обслуживались туроператором «Кария Тур», - сказал Л.МЕДЯНЫЙ.