ЕС разрешил British Airways слиться с испанской Iberia
16:45, 14 июля 2010Транспорт/Связь
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Создается 3-й по величине перевозчик
Антимонопольные органы ЕС дали согласие на слияние авиакомпаний British Airways и испанской Iberia в среду, что может привести к созданию третьего по величине авиаперевозчика мира, сообщает Рейтер.
Компании считают, что слияние позволит им более эффективно конкурировать с такими гигантами как Lufthansa и Air France, а также с бюджетными перевозчиками, в частности с Ryanair.
Еврокомиссия заявила, что слияние не окажет значительного давления на конкуренцию на рынках.
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