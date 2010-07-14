ЕС разрешил British Airways слиться с испанской Iberia

Антимонопольные органы ЕС дали согласие на слияние авиакомпаний British Airways и испанской Iberia в среду, что может привести к созданию третьего по величине авиаперевозчика мира, сообщает Рейтер.

Компании считают, что слияние позволит им более эффективно конкурировать с такими гигантами как Lufthansa и Air France, а также с бюджетными перевозчиками, в частности с Ryanair.

Еврокомиссия заявила, что слияние не окажет значительного давления на конкуренцию на рынках.