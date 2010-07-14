Глававтотрансинспекция пресекла деятельность более 10 тыс. нелегалов

По итогам работы в 1-м полугодии 2010 года Глававтотрансинспекция Министерства транспорта и связи Украины предупредила деятельность 10 290 нелегальных перевозчиков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, в отношении нарушителей составлено 11,7 тысяч актов и вынесено 4,3 тыс. постановлений о применении штрафных санкций на общую сумму 5,1 млн. гривень, из которых уже перечислено в Государственный бюджет Украины 2,8 млн. гривень.

Кроме того, в 1-м полугодии т.г. инспекция во время государственного контроля, надзора за безопасностью пассажирских автоперевозок и проверки лицензионных условий проверила свыше 2 тысяч перевозчиков, а на маршрутах движения - более 136 тысяч транспортных средств.

В целом за полугодие к нарушителям транспортного законодательства применены жесткие меры влияния: аннулировано 1,7 тысяч лицензий, наложено штрафных санкций на общую сумму свыше 11,7 млн. грн., из которых в Госбюджет Украины перечислено 7,2 млн. грн.

Кроме того, с начала года Глававтотрансинспекцией принято решение относительно выдачи 13,3 тыс. лицензий субъектам ведения хозяйства (что на 4,7% больше показателя 2009 г.) и 62,8 тыс. лицензионных карточек (на 23% больше, чем за аналогичный период 2009 года). Также принято решение об отказе 134 заявителям – субъектам ведения хозяйства в выдаче лицензии (из них 15 – на международные перевозки).

Справка УНИАН. В Украине на рынке услуг по осуществлению перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, по состоянию на 1 июля 2010 г., действует 123,5 тыс. субъектов ведения хозяйства, которые в соответствии с законодательством получили лицензии: 24,3 тыс. – на перевозку пассажиров, 59,4 тыс. – на перевозку грузов, 35,6 тыс. – перевозку пассажиров на такси, 4,2 тыс. – перевозку пассажиров и грузов.

В своей деятельности лицензиаты используют 393,4 тыс. автомобильных транспортных средств.