Туроператоры подозревают «Кария Тур» в "каких-то схемах"

Вопрос банкротства туристического оператора «Кария Тур» не так прост, и в ситуации должны разобраться компетентные органы.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сказала исполняющая обязанности президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Елена ШАПОВАЛОВА, отвечая на вопрос, являются ли проблемы «Кария Тур» результатом неумелой политики на рынке или конкурентной борьбы.

«Я думаю, что это результат неумелой политики, но с учетом того, что сегодня прошла информация в «Урядовом курьере» о банкротстве… Сразу же наша юридическая служба обратила внимание – поскольку мы сейчас получаем звонки от турагентов, которые купили путевки и по которым сейчас туристы не смогут вылететь – на то, что это «Карья тур», а не «Кария Тур Юкрейн». То есть, это - два разных юридических лица. Тогда внимание вопрос – это все похоже на какую-то схему. Мне кажется, что с этим вопросом следует разбираться реально компетентным органам, чтобы дать ответ на вопрос – это была неумелая политика или это была заведомо какая-то акция», - отметила она.

На уточнение, кем могла быть организована такая акция и с какой целью, Е.ШАПОВАЛОВА отметила, что не может комментировать данный вопрос, поскольку он не так прост. «Два юридических лица. Одно из них объявляет себя банкротом. У обоих этих юридических лиц действующие лицензии туристические. Да, непонятно, являются ли они связанными лицами на данный момент – там надо по учредителям поднимать вопрос. Тут есть очень много вопросов, ответы на которые должны давать соответствующие органы. Не так все просто, и вопросов становится как бы больше. Ответов пока нет – все сидят, принимают жалобы, тут выходит «Урядовый курьер» – "опа", а тут как бы банкротство. Ой, извините, это другая компания. То есть, очень такой интересный развивается спектакль. Поэтому просто кивать на менеджмент нельзя, мне кажется, что в этой ситуации должны разбираться соответствующие органы», - отметила Е.ШАПОВАЛОВА.

На уточнение, к кому могут перейти порядка 70 тыс. туристов – клиентов «Кария Тур», и.о. президента АЛТУ сказала, что все будет зависеть от туристов. «Тут будет зависеть от того, что будут выбирать туристы. Т.е. туристам рекомендуем в любом случае, независимо от того, кого из 1,5 тыс. туроператоров, которые имеют туроператорские лицензии в Украине, они будут выбирать, вне зависимости от этого, четко подписывать договоры, требовать чеки оплаты. И мы еще, как ассоциация, рекомендуем обращаться в агентства, которые имеют знак качества АЛТУ, поскольку мы гарантируем то, что эти туристы будут защищены нашим страховым фондом в 1 млн. евро», - отметил она.

По оценкам Е.ШАПОВАЛОВОЙ, «Кария Тур» занимала 5-е место на рынке Украины по путевкам в Турцию. В лидерах – TEZ Tour, «Tourtess», «Coral», который вышел в прошлом году на рынок, и «Пегас».

Как сообщал УНИАН, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании “Кария Тур”, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера. В свою очередь Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции.

Сегодня, 14 июля, в газете «Голос Украины» было размещено объявление, что постановлением Хозяйственного суда города Киева от 5 июля открыта процедура ликвидации ООО «Карья Тур» и компания признана банкротом.

В то же время, на сайте «Кария Тур», директором которой является А.ТУГАЙ, полное название компании отмечено, как ООО «Кария Тур Юкрейн».