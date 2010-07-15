Госпогранслужба: очереди на границе практически отсутствуют

Государственная пограничная служба Украины утверждает, что очереди на границе практически отсутствуют.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

В частности, по данным пограничников, на протяжении последних недель отмечается существенное уменьшение очередей на государственной границе Украины. Так, в пропускных пунктах «Ягодин» и «Рава-Русская» на украинско-польской границе, «Новые Яриловичи» на белорусском и «Бачевск» - на российской границе, где еще месяц назад выстраивалось по 150-200 автомобилей, сегодня очереди практически отсутствуют или появляются в пределах рабочего минимума.

Несмотря на рост пассажиро-транспортного потока во время туристического сезона, избежать накопления на границе транспорта удалось благодаря активному взаимодействию пограничных и таможенных органов, а также местной власти, отмечается в сообщении. Также, отметили в ГПСУ, этому способствовало и принятие Закона «О пограничном контроле», согласно которому начальникам отделов пограничной службы предоставлено право самостоятельно принимать решение об оформлении лиц и автотранспорта в упрощенном режиме.

В целом за первое полугодие нынешнего года государственную границу пересекли 35,18 млн. чел., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2009 года, и 8,09 млн. транспортных средств (на 6% больше).