Продажи новых автомобилей в Европе уменьшились

В Европе в июне т.г. объемы продаж новых автомобилей уменьшились на 6,2% против показателя июня 2009 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В абсолютных цифрах регистрация новых автомобилей в 25 странах-членах ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и в трех странах Организации свободной торговли (Исландии, Норвегии и Швейцарии) составляла в июне 1 млн. 383,4 тыс.

В Западной Европе в июне было зарегистрировано 1 млн. 306 тыс. 848 новых автомобилей, или на 6,4% меньше, чем в июне 2009 года.

Июнь стал вторым подряд месяцем, когда в Европе наблюдается уменьшение регистрации новых автомобилей сравнительно с соответствующими периодами прошлого года.

В июне среди крупнейших рынков Европы уменьшение наблюдалось в Германии (-32,3%), Италии (-19,1%) и Франции (-1,3%). Рост зафиксирован в Великобритании (10,8%) и Испании (39,5%).

Наибольшее снижение продаж зафиксировано в Словакии (-40,6%), а наибольший рост – в Ирландии (75,8%).