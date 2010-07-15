ЛЖД и ЮЖД снизили сборы за покупку и возврат билетов

Львовская железная дорога и Южная железная дорога по требованию Антимонопольного комитета снизили сборы за покупку и возврат билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава АМК Алексей КОСТУСЕВ на заседании комитета.

По его данным, АМК сегодня принял решение закрыть производство по делу относительно завышения комиссионного сбора ЛЖД и ЮЖД, поскольку ЛЖД снизила комиссионный сбор с 9 до 8 грн. при покупке билета и с 10 до 9 грн. – при возврате неиспользованного билета. ЮЖД снизила стоимость сбора за эти услуги с 9 до 8 грн.

Таким образом, рентабельность за эти сборы установлена на уровне 17-20%. Новые тарифы, которые, по мнению АМК, являются обоснованными, введены в действие с июля этого года.

Как отмечалось на заседании комитета, производство по делу ранее было открыто, поскольку АМК выяснил, что ЛЖД за последние три года увеличила сбор за покупку билета с 6,5 до 9 грн., а при возврате – с 6 до 10 грн. ЮЖД за этот период повысила сборы за обе эти услуги с 6,5 до 9 грн.

При этом железные дороги получили завышенную рентабельность в пределах 40-50%.

«Мы продолжаем аналогичную работу относительно пересмотра комиссионных сборов по Приднепровской, Донецкой и Одесской железным дорогам. Будем стараться, чтобы все железные дороги снизили этот сбор», - отметил А.КОСТУСЕВ.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года Юго-Западная железная дорога по требованию АМК снизила комиссионный сбор при покупке билетов с 12 до 10 грн., а при возврате – с 15 до 10 грн.