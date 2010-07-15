АМК примет решение по "Киевстару" и «ВымпелКому» в августе

Антимонопольный комитет Украины намерен принять решение относительно объединения "Киевстара" и «ВымпелКома» в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

По его словам, несколько дней назад компания «Астелит» отозвала свое заявление по поводу претензий относительно объединения "Киевстара" и "ВымпелКома», отметив, что теперь не имеет претензий.

При этом А.КОСТУСЕВ отметил, что, тем не менее, АМК рассматривает это дело, так как была обозначена проблема, поэтому наличие или отсутствие заявления не имеет значения. "И в августе, я планирую, что мы примем решение по этому вопросу», - сказал глава АМК.

А.КОСТУСЕВ выразил удивление решением предыдущего руководства АМК относительно возможности такого объединения.

По его словам, при принятии решения об объединении очень большой частотный ресурс оказался в руках одной компании. «Таким образом, своими руками мы разрешили усилить монопольное положение», - отметил А.КОСТУСЕВ.

Справка УНИАН. В октябре 2009 года Telenor Group и компания Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд.»), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире. Формирование Vimpelcom Ltd. завершилось в апреле 2010 года.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,89 млн. человек (по состоянию на 01.06.10 г.). «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия в Украине, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 млн. украинских пользуются мобильным Интернетом «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе - предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного Интернет-доступа.