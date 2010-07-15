Чистая прибыль Intel выросла на 175%

Чистая прибыль американской компании Intel во втором квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросла на 175% и составила 2,9 млрд. долл.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Выручка корпорации Intel по итогам второго квартала года составила 10,8 млрд., что на 34% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. Операционная прибыль выросла на 177% - до 4 млрд. долл.

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление составили во втором квартале 3,25 млрд. долл.

По прогнозам компании, в 2010 году валовая прибыль возрастет на 64-68%. Капитальные расходы ожидаются на отметке 5-5,4 млрд. долл.

В то же время в компании отметили, что на результаты Intel влияют многие обстоятельства, и фактические итоги могут отличаться от содержащихся в заявлениях прогностического характера.

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений, предназначенных для использования при производстве компьютерной техники. Инженеры компании проектируют и создают важнейшие технологические продукты, являющиеся основой вычислительных устройств во всем мире.