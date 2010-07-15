За первые 5 месяцев 2010 года ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» выпустил 3 600 вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, на заводе объемы производства вышли на докризисный уровень, а в денежном выражении даже превысили его.

По информации пресс-службы, балансовая прибыль предприятия за 5 месяцев 2010 года составила 114 миллионов гривень – это больше, чем за весь 2008 год.

Также пресс-служба отмечает, что сегодня завод выпускает продукции вдвое больше, чем во времена СССР (до 3 300 вагонов в год).

Сегодня, 15 июля, завод отмечает юбилей - 45 лет. Предприятие имеет важное значение для г. Стаханов, его отчисления дают 40% городского бюджета. На предприятии трудится 4,5 тыс. человек. После начала кризиса предприятие простаивало, заказы появились в конце 2009 года.

«Поток грузов растет, вагонов нужно больше, чем во времена СССР. Мы ориентируемся на спрос, и сегодня наши конструкторы разработали целый ряд новых вагонов. Заводские испытания проходят успешно», – сказал председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Виталий КАСИНОВ.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский вагоностроительный завод” является одним из лидеров машиностроения среди предприятий Украины. Специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.

Стахановский вагоностроительный завод завершил 2009 год с убытком 56,3 млн. грн. В 2008 году чистая прибыль составляла 95,162 млн. грн.