Железнодорожно-паромные переправы увеличили перевозки

За 6 месяцев текущего года железнодорожно-паромные переправы Украины перевезли 2,2 млн. тонн грузов, что на 35,3% больше, чем за соответствующий период 2009 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, транзит увеличился на 54,5 %, экспорт – на 38,8%, импорт – на 8,3%.

В частности, в Черноморском регионе работают паромные переправы через Ильичевск, Керчь и Крым. Согласно сообщению, через порт Ильичевск за полгода увеличен объем перевозки экспортных грузов на 10,5%. Транспортировка осуществлялась в направлении Ильичевск – Варна (переправа действует с 1978 года) и Ильичевск – Поти/Батуми (действует с 1999 года).

Кроме того, в ведомстве напоминают, что с марта 2009 г. начала действовать железнодорожно-паромная переправа Керчь – Поти/Батуми. На линии работают 2 парома вместимостью по 108 вагонов, за период работы переправы перевезено 192,3 тыс. тонн грузов.

Кроме того, за первое полугодие 2010 г. перевезено 1,7 млн. тонн грузов (на 49,9% больше) через прямое железнодорожно-паромное сообщение между Украиной и Россией через Керченский пролив между портами Крым и Кавказ. Регулярная эксплуатация этой линии осуществляется с 2005 года. Как отмечают в «Укрзализныце», на сегодня введена в эксплуатацию первая очередь проекта мощностью до 3 млн. тонн в год. На железнодорожной паромной линии работают 2 парома вместимостью по 20 вагонов каждый.

По данным «Укрзализныци», повышение коммерческой привлекательности перевозок в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении зависит от стоимости морского фрахта, портовых сборов и эффективности использования вагонов и паромов. На сегодня тарифы на перевозку в железнодорожно-паромном сообщении на морском участке более высокие, чем железнодорожные, на таком же расстоянии в 1,5 - 4 раза.

Кроме того, одним из весомых факторов, которые влияют на привлечение новых объемов перевозок, является также обеспечение регулярности рейсов паромов по расписанию, минимум, на месяц, а не на декаду, как существует в настоящее время.

Согласно сообщению, паромные линии Ильичевск – Варна, Ильичевск – Поти/Батуми и Керчь – Поти/Батуми обслуживаются судами Украины и Болгарии – по два парома, каждый из которых имеет вместимость 108 вагонов, и одним грузинским паромом вместимостью 49 вагонов. Паромное сообщение Крым – Кавказ – 2 парома по 20 вагонов. Таким образом, есть основания для создания конкурентной среды в данном сегменте перевозок.

В целом, перевозка грузов в прямом международном грузовом железнодорожно-паромном сообщении осуществляется между Украиной, Болгарией, Грузией и Россией.