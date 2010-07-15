Внедрена система электрической централизации стрелок и сигналов на ОЖД

Сегодня на станции Чернолесская Одесской железной дороги министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК проверили работу нововыстроенного поста электрической централизации стрелок и сигналов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, внедрение системы электрической централизации стрелок и сигналов способствует усовершенствованию процесса перевозок, повышению пропускной и перерабатывающей способности станции, а также улучшению уровня безопасности движения поездов и условий труда одесских железнодорожников.

В новом двухэтажном здании поста расположены технические помещения и санитарно-бытовые, которые обеспечены горячим водоснабжением и другими современными коммуникациями.

В электрическую централизацию включено 50 стрелок. Также на станции дополнительно установлено 4 стрелочных перевода, которые оборудованы устройствами электрической централизации, проведена модернизация поездной радиосвязи и связи с использованием современных технологий.

Переоснастка станции Чернолесская осуществлялась в рамках выполнения Программы модернизации устройств электрической централизации на период 2005-2010 гг., которая утверждена приказом генерального директора «Укрзализныци» 23 мая 2005 года. На Одесской железной дороге это второй пост электрической централизации, который введен в эксплуатацию в 2010 году. Первый открыт на ст. Арцыз. Также в текущем году планируется выполнение строительных работ одноэтажного поста ст. Александровка.

Справка УНИАН. Работы по строительству поста электрической централизации стрелок и сигналов, который введен в постоянную эксплуатацию 16 июня т.г. на станции Чернолесская Одесской железной дороги, проводились с третьего квартала 2008 года. Их общая стоимость составила 19,5 млн. грн., в том числе оборудования – 4,9 млн. грн.