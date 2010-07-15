В Винницкой области до ноября завершат реконструкцию моста
Пострадавшего от паводка 2008 г.
В г. Ямполь (Винницкая обл.) до ноября завершатся работы по реконструкции моста на автомобильной дороге «Могилев-Подольский - Ямполь -Бершадь - Умань», пострадавшего в результате паводка 2008 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.
Она отметила, что ремонтные работы на объекте начались в 2010 году года генеральным подрядчиком «Винницкое МБУ-4».
Реконструкция моста включает расширение проезжей части с 7 до 9 м, обустройство тротуаров для пешеходов и асфальтирование подъездной части дороги к мосту. Длина моста составляет почти 51 м. Общая протяженность обновленного участка дороги составит 160 м.
Сметная стоимость капитального ремонта составляет 6,1 млн. грн.
Справка УНИАН. Мост через реку Русава в Ямполе построили в 1966 году. С тех пор проводились лишь текущие ремонты. Сооружение получило повреждение вследствие подтопления местности в 2008 году. Специалисты оценивали состояние моста как «условно удовлетворительное».