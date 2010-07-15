Производство легковых авто в Украине сократилось на 25,6%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне т.г. сократилось на 25,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 27,2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-июне т.г. увеличилось в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1093 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,5 раза – до 2 660 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

В 2009 году производство автобусов в Украине сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1 473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2 499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Эталон», корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» и др.