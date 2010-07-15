Авиакомпания МАУ вводит услугу он-лайн регистрации

С 15 июля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» расширила возможности он-лайн регистрации – данная услуга теперь доступна также пассажирам, вылетающим чартерными рейсами из киевского международного аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МАУ.

Напомним, МАУ ввела процедуру он-лайн регистрации на собственные регулярные рейсы в апреле 2009 года для пассажиров внутренних рейсов, в июне того же года – для международных.

Для того, чтобы зарегистрироваться на чартерные рейсы МАУ в режиме он-лайн, пассажиру необходимо зайти на сайт авиакомпании, идентифицировать себя по фамилии, имени, номеру рейса и дате вылета. В процессе электронной регистрации пассажиру предоставляется возможность выбрать место в салоне самолета. После завершения процедуры регистрации на электронный адрес пассажира приходит посадочный талон, содержащий специальный штрих-код, который следует распечатать на принтере. Такой документ является эквивалентом обычного посадочного талона, выдаваемого на стойке регистрации в аэропорту.

Он-лайн регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за 1 час до вылета рейса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.