Морские порты увеличили грузоперевалку на 0,4%

Морские порты Украины в 1-м полугодии 2010 г. увеличили грузоперевалку на 0,4%, по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. – с 52,78 до 53,02 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в "Укрморречфлоте".

В частности, 8 портов увеличили перевалку. Мариупольский порт увеличил перевалку на 39% – до 7,569 млн. тонн, Измаильский – на 69,9%, до 3,237 млн. т, Керченский порт – на 18,1%, до 2,243 млн. т, Феодосийский – на 33,9%, до 1,849 млн. т, порт «Октябрьск» – на 19,1%, до 1,410 млн. т, Бердянский порт – на 11,4%, до 887,7 тыс. т, Белгород-Днестровский порт – на 34,4%, до 532 тыс. т, Севастопольский – на 0,4%, до 203,4 тыс. т.

При этом 9 портов Украины в 1-м полугодии снизили грузоперевалку по сравнению с январем-июнем 2009 г. Одесский порт – на 8,4%, до 12,988 млн. т, Южный – на 10,4%, до 8,264 млн. т, Ильичевский – на 6,2%, до 7,763 млн. т, Николаевский – на 16%, до 3,394 млн. т, Херсонский – на 26,3%, до 1,155 млн. т, Ренийский – на 22,6%, до 673,8 тыс. т, Евпаторийский порт – на 34,9%, до 622,7 тыс. т, Скадовский – на 49,5%, до 172,9 тыс. т, Ялтинский порт снизил перевалку на 32% – до 52,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины в первом квартале т.г. увеличили перевалку грузов на 3,3% – до 26 млн. 658,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.