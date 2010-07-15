Кабмин выделил 625 млн. грн. на строительство Дарницкого моста

Кабинет Министров Украины своим распоряжением N 1376-р от 7 июля т.г. выделил из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве и поручил ряду банков рассмотреть вопрос кредитования Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на 370 млн. грн. под это строительство.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Национальному агентству по вопросам подготовки и

проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году

выделяется 625 млн. грн. из Стабфонда для строительства указанного моста, в том числе в июне – 100 млн. грн., в июле – 200 млн. грн., в августе – 175 млн. грн., в сентябре – 150 млн. грн.

При этом ОАО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", акционерному коммерческому банку "Киев", "Родовид Банку" и акционерному банку "Укргазбанк" поручено рассмотреть на протяжении 30 рабочих дней вопрос относительно возможности предоставления ЮЗЖД кредитов на общую сумму 370 млн. грн. со

сроком погашения до 31 декабря 2011 года и процентной ставкой не

более 15% годовых для строительства данного моста. Министерству финансов поручено обеспечить контроль за предоставлением кредитов.

Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро-2012, Министерству финансов и Министерству экономики поручено во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2011 год предусмотреть расходы на погашение ЮЗЖД кредитов, предоставленных в соответствии с п. 2 этого распоряжения, и уплату процентов по ним.

Также Кабмин согласился с предложением Министерства транспорта и связи Украины относительно возможности включения в сводный сметный расчет стоимости строительства этого моста (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница расходов, связанных с уплатой процентов по вышеуказанным кредитам, предоставленным ЮЗЖД.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года из госбюджета на казначейский счет Юго-Западной железной дороги поступило 100 млн. грн. на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве. Эти средства будут использованы для частичного погашения кредиторской задолженности перед подрядными организациями.

Напомним, в 2011 году планируется полностью завершить строительство мостового перехода и организовать двустороннее автомобильное движение.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».