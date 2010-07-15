ЮЗЖД увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении

За первое полугодие 2010 г. Юго-Западная железная дорога перевезла в дальнем сообщении более 19 млн. пассажиров, что составляет 104,7% к показателям в прошлом году, или больше на 851,4 тыс. человек. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

С начала 2010 года общий пассажирооборот по Юго-Западной железной дороге составил 7 млрд. 996,2 млн. пасс./км., в том числе в пригородном сообщении – 3 млрд. 041,7 млн. пасс./км и в дальнем – 4 млрд. 954,5 млн. пасс./км.

Для обеспечения спроса на перевозку пассажиров железной дорогой за 6 месяцев 2010 года, кроме графиковых поездов формирования Юго-Западной железной дороги, было назначено еще 40 пар дополнительных поездов на 81 рейс к праздничным и выходным дням в направлениях из Киева к городам: Чоп, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Симферополь, Москва, Каменец-Подольский, Хмельницкий. Для праздничных перевозок было сформировано 15 дополнительных подвижных составов и подготовлено более 300 вагонов.