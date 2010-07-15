На ДЖД вырос ущерб от пассажирских пригородных перевозок

На Донецкой железной дороге в I полугодии текущего года ущерб от перевозок пассажиров в пригородном сообщении составил около 213,5 млн. грн., что на 13,7 % больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, за январь-июнь т.г. ДЖД в пригородном сообщении перевезла свыше 24,5 млн. человек, в том числе 21,6 млн. пассажиров (88%) льготных категорий. Компенсация ущерба за льготные перевозки пассажиров составила 2 млн. 746,6 тыс. грн., что составляет лишь 26,1% от необходимой суммы (10,5 млн. грн.).

По отчетным данным, за этот период получены компенсации за льготные перевозки: от Донецкой областной госадминистрации – 1 млн. 707,1 тыс. грн. (23,1 %); от Луганской областной госадминистрации - 948,5 тыс. грн. (54,5 %); от Министерства образования и науки Украины - 91,0 тыс. грн. (7,1 %); от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступали вообще.