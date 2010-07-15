Запорожская таможня увеличила перечисления в госбюджет на 11,6%

Запорожская таможня за январь-июнь 2010 года увеличила перечисления налогов и сборов в государственный бюджет Украины на 11,6%, или 110 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд. 54,959 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской таможни.

Согласно сообщению, основными субъектами хозяйствования региона по наполнению доходной части бюджета в первом полугодии 2010 года были ГП "НАЭК "Энергоатом", ЗАО "ЗАЗ", предприятия горно-металлургического комплекса, ОАО "Запорожтрансформатор", ОАО "Мотор Сич", ОАО "Украинский графит", ОАО "Запорожский абразивный комбинат", ОАО "Завод полупроводников", ГП "Прогресс" и ПБК "Славутич".