Инициативы Минтопэнерго приведут к подорожанию нефтепродуктов

Отказ от внедрения стандартов топлива Евро-4, Евро-5 с 2011 года и введение пошлины на импорт нефтепродуктов приведут к росту цен на нефтепродукты и увеличению объемов фальсифицированного топлива на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты рынка нефтепродуктов в ходе конференции «Каким воздухом будут дышать украинцы в 2011 г., или Нефтепродукты какого качества нужны Украине» в четверг в Киеве.

«Любой дополнительный налог ведет к удорожанию любого товара, а применительно к рынку нефтепродуктов, на котором сегодня полностью отсутствует государственный контроль качества, это приведет к резкому увеличению доли контрабандного и фальсифицированного топлива», – заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН, отметив, что для теневого сектора, который не платит налогов, любое их увеличении означает рост прибыльности их деятельности.

При этом эксперт назвал «намеренной дезинформацией» заявление некоторых нефтепереработчиков и чиновников о том, что внедрение импортной пошлины не приведет к росту цен на внутреннем рынке.

«Смысл тогда вводить пошлину, если НПЗ не смогут поднять цены и больше зарабатывать?» – считает эксперт.

Позицию директора Консалтинговой группы «А-95» разделили присутствующие на мероприятии представители компаний-импортеров нефтепродуктов.

«Введение пошлины, безусловно, приведет к росту цен на нефтепродукты», – считает представитель «Концерна «Галнафтогаз» (сеть ОККО) Алла СИДОРОВИЧ.

По мнению представителя компании «Континент НефтеТрейд» (сеть WOG) Владислава ВОЙТЕНКО, при внедрении пошлины цены вырастут пропорционально ставке пошлины на топливо любого происхождения.

«Мы считаем, что идеальным решением будет внедрение дифференцированной ставки налогов на топливо в зависимости от его качества, как это было сделано в 2007 г. применительно к дизельному топливу», – заявил В.ВОЙТЕНКО.

Представитель компании «Альянс Холдинг» (сеть Shell) Аудрюс МАЧЮЛИС считает, что создание каких бы то ни было преференций для отдельных категорий участников рынка в конечном итоге всегда ведет к росту цен и снижению качества продукта и конкуренции.