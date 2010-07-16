В Харькове произошел взрыв на автостоянке
12:35, 16 июля 2010Транспорт/Связь
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Сгорели 11 автомобилей
Сегодня ночью на несанкционированной стоянке в Харькове произошел взрыв. В результате возникшего пожара сгорели 11 автомобилей.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области.
Взрыв произошел в 03.30 по проспекту Победы, 75-а, в густонаселенном районе «Алексеевка».
В настоящее время установлено, что взорвался газовый баллон в автомобиле «Газель». Причина взрыва устанавливается.
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