Украина предлагает ЕС учесть противопаводковые проекты

Украина предлагает Европейскому Союзу при разработке Дунайской стратегии учесть противопаводковые проекты для реки Тиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам сообщил 15 июля заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН после консультаций с европейскими коллегами.

“Мы договорились о параметрах последующей работы, мы договорились, каким образом украинские идеи будут учтены в проекте будущей стратегии, о приоритетных сферах, о которых мы будем говорить в рамках будущей стратегии. Позже, где-то в октябре-ноябре, состоятся еще одни консультации”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что проект Дунайской стратегии, который разрабатывается сейчас Еврокомиссией, будет предусматривать осуществление проектов не только в регионах вокруг Дуная, но и в регионах всего Дунайского бассейна.

Украина также предложила европейской стороне ряд инфраструктурных проектов. В то же время, детали этих предложений пока не известны.

П.КЛИМКИН также сообщил, что Украина и ЕС проведут еще один раунд консультаций в рамках подготовки к разработке Дунайской стратегии в октябре-ноябре.