ЮЗЖД задержала свыше 2 тыс. человек

В первой половине этого года за хождение по железнодорожным путям на Юго-западной железной дороге задержано 2089 лиц. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, они оплатили штрафы на общую сумму свыше 19 тыс. грн.

Согласно сообщению, только в июне этого года за хождение по колеям работники военизированной охраны Юго-западной железной дороги задержали и оштрафовали 333 правонарушителя.

По данным дороги, несмотря на профилактическую работу железнодорожников среди населения, задержания и штрафы, люди ежедневно нарушают правила поведения на железнодорожном транспорте.

Юго-Западная железная дорога обращается к пассажирам с просьбой, для их собственной безопасности, переходить железнодорожные пути лишь в специально установленных местах.