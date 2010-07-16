В Херсонской области выросла перевозка грузов

В Херсонской области в І полугодии 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, перевозка грузов предприятиями транспорта выросла на 12,6% - до 4,033 млн. тонн, а перевозка пассажиров сократилась на 9,9% - до 59,104 млн. пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом грузооборот увеличился на 14,4% и составил 2,281 млрд. тонн/км, а пассажирооборот уменьшился на 1,5% и составил 1,504 млрд. пасс./км.

Увеличение грузооборота состоялось на водном транспорте (на 36,6%), автомобильном (на 26,9%), железнодорожном (на 12,1%).

Уменьшение пассажирооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 3,3%), троллейбусном (на 2,1%). На железнодорожном транспорте пассажирооборот увеличился на 3,1%.